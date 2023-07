Soal Sumatif Agama Islam Kelas 8 Ulangan/Ujian UTS Semester 1 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban PAI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Agama Islam kelas 8 SMP terbaru.

Ada 60 contoh soal ulangan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester baik UTS maupun UAS semester 1.

Pahami dan cermati setiap pertanyaan yang ada selanjutnya berikan jawabanmu.

Adanya kunci jawaban akan mempermudahmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Perbanyak latihan soal untuk memperkaya wawasanmu.

Semakin banyak latihan soal maka semakin besar peluang soal-soal tersebut akan keluar.

(Lengkap soal dan kunci jawaban ulangan SMP semua pelajaran kelas 8 klik link)

Soal Agama Islam Kelas 8:

1. Jika ada huruf Ra di komunitas sukun, yang sebelumnya di komunitas Kasrah dan bukan asli maka baca …

a. tebal

b. sedang

c. tipis

d. tarqiq

Jawaban : C

Baca juga: Soal Sumatif IPA Kelas 8 Ulangan/Ujian UTS Semester 1 Tahun 2023 K Merdeka Lengkap Kunci Jawaban

2. حمَّالحمَّاة huruf-huruf dalam lingkaran pada potongan ayat tersebut dibaca …

a. Qalqalah Kubra

b. Tafkhim

c. Qalqalah Sugra

d. tarqiq

Jawaban : A

3. apabila huruf qalqalah berharakat sukun teletak ditengah kata disebut qalqalah ? …

a. kubra

b. sugra

c. tafkhim

d. tarqiq

Jawaban : B

4. غفور Huruf-huruf dalam lingkaran pada potongan ayat tersebut dibaca …

a. Qalqalah Kubra

b. Tafkhim

c. Qalqalah Sugra

d. tarqiq

Jawaban : B

Baca juga: Soal Sumatif Seni Budaya Kelas 8 Ulangan/Ujian UTS Semester 1 2023 Lengkap dengan Kunci Jawaban

5. Kumpulan wahyu allah swt yang disampaikan oleh para rasul kepada manusia sebagai Pedoman hidup disebut?

a. Suhuf

b. Buku

c. Zabur

d. Injil

Jawaban : A

6. Taurat diturunkan kepada Nabi …

a. Daud As

b. Isa As

c. Musa As

d. Muhammad Saw

Jawaban : A