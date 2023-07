Materi Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Kunci Jawaban Halaman 38

Inilah isi materi SOAL Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikukum Merdeka halaman 38. Materi soal dan kunci jawaban SMP dirangkum dari Unit 2. I Love Fishing Section 1 – Say What You Know, Section 5 – Language Focus.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah isi materi SOAL Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikukum Merdeka halaman 38.

Materi soal dan kunci jawaban SMP dirangkum dari Unit 2. I Love Fishing Section 1 – Say What You Know, Section 5 – Language Focus.

Pada section 5 soal bahasa Inggris ini masuk pada bagian f. Complete the sentences with suitable pronouns, Worksheet 1.18.

Ada 8 pertanyaan yang harus dijawab siswa.

Masing-masing pertanyaan terdiri dari 2 soal yang dijawab.

Rangkuman kunci jawaban telah disiapkan.

Siswa dapat menggunakannya sebagai panduan belajar.

Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka disadur dari beragam sumber.

[Cek Berita dan informasi kunci jawaban SMP klik di Sini]

• Materi Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Kunci Jawaban Halaman 37 Language Focus

Halaman 38

Section 5 – Language Focus

f. Complete the sentences with suitable pronouns

Worksheet 1.18

1. Pak Edo likes cycling. (a) ... goes cycling almost every morning. (b) ... bicycle is very expensive.