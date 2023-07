Materi Soal Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Kunci Jawaban Halaman 37 Language Focus

Cek sekarang isi materi SOAL Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikukum Merdeka halaman 37. Materi soal dan kunci jawaban SMP dirangkum dari Unit 2. I Love Fishing Section 1 – Say What You Know, Section 5 – Language Focus.

Materi soal dan kunci jawaban SMP dirangkum dari Unit 2. I Love Fishing Section 1 – Say What You Know, Section 5 – Language Focus.

Isi soal dilengkapi dengan kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 7 SMP.

Siswa diminta melengkapi Lembar Kerja 1.17.

Pada lembar kerja ini tugasnya melengkapi dengan kata ganti yang Anda identifikasi dari deskripsi hobi orang di Teks 1.3.

Berikut ini Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka disadur dari beragam sumber.

Halaman 37

Section 5 – Language Focus

a. Read the description of Galang’s hobby in Text 1.2. Look at the highlighted words referring to Galang.

b. Read Ibu Ida’s explanations about pronouns (Part 1).

c. Read the Text 1.3 about hobbies. Underline pronouns referring to Monita, Andre, and Ibu Posma and Sinta.

See the description of Galang’s hobby in Text 1.2 as an example.

d. Read Ibu Ida’s explanation about pronouns (Part 2).