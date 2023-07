40 Soal Sumatif IPS Kelas 8 Ulangan/Ujian UTS Semester1 2023 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut 40 contoh soal ulangan UTS maupun UAS IPS kelas 8 semester 1 tahun 2023.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester.

Pahami dan cermati setiap pertanyaan yang ada.

Semakin banyak kamu latihan soal maka semakin besar peluang soal-soal tersebut akan keluar.

Carilah berbagai referensi soal ulangan untuk mengasah kemampuanmu baik yang Kurikulum Merdeka maupun K13.

Dalam artikel ini juga merangkum seluruh soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 8 SMP/MTs.

(Lengkap soal dan kunci jawaban ulangan SMP semua pelajaran kelas 8 klik link)

Soal IPS Kelas 8:

1. Siapa pendiri dari organisasi Muhammadiyah .…

a. K. H. Ahmad Dahlan

b. K. H. Mas Mansyur

c. K. H. Agus Salim

d. Haji Samanhudi

Jawaban : a

2. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di jalan .…

a. Kramat Raya No. 106

b. Kramat Raya No. 105

c. Kramat Jati No. 106

d. Kramat Jati No. 105

Jawaban : a

3. Tahun 1937 Partai Indonesia Raya bubar dan kemudian digantikan dengan .…

a. Gerindo

b. MISI

c. GAPI

d. PVPN

Jawaban : a