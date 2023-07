Rekap Hasil MPL S12 Week 2 di Klasemen MPL ID Season 12 Terbaru Lengkap Jadwal MPL S12 Week 3. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Rekap Hasil MPL week 2 resmi berakhir hari ini Minggu 30 Juli 2023.

Pertandingan MPL ID S12 Week 2 Day 4 atau hari ke-4 ditutup dengan match antara EVOS Legends melawan Alter Ego pukul 16.30 WIB.

Pada hari Minggu ini (30/7), pertandingan MPL ID S12 Week 2 memasuki Day 4 atau hari ke-4.

Laga yang begitu diantisapasi oeh pecinta esports MLBB akhirnya digulirkan.

Adalah laga antara El Clasico antara RRQ vs. EVOS Legends pada pertemuan pertama di MPL ID S12 resmi digulirkan.

Selain laga El Clasico, ada beberapa pertandingan lainnya yang sebelumnya digulirkan pada MPL ID S12 Week 2 Day 3 ini.

• Live Hasil MPL S12 Week 2 Lengkap El Clasico RRQ Vs Evos dan Onic, BTR Kudeta Puncak Klasemen MPL

Bagi Anda yang mungkin tidak sempat menonton pertandingan MPL ID S12 Week 2 Day 3 atau Minggu 2 hari ke-3, simak hasil pertandingan di bawah ini.

Hasil MPL ID Season 12 Week 2 Day 3 atau Minggu 2 hari ke-3

- Aura Fire vs. Rebellion Zion (0-2)

- Geek Fam vs. Alter Ego (2-0)

- EVOS Legends vs. RRQ (1-2)

Berdasarkan hasil pertandingan di atas, laga Rebellion Zion berhasil memenangkan pertandingan melawan Aura Fire dengan skor bersih 2-0.

Hal yang sama juga diikuti oleh Geek Fam yang berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 tanpa balas atas Alter Ego.

Terakhir, El Clasico yang begitu seru ini dimenangkan oleh RRQ. Meskipun EVOS Legends sempat unggul pada match pertama, sang raja dari segala raja berhasil mengembalikan keadaan.

Hasil akhir membuktikan bahwa RRQ memenangkan pertandingan atas EVOS Legends dengan skor 2-1.

Beranjak ke pertandingan berikutnya, simak jadwal MPL ID S12 Week 2 Day 4 yang menjadi penutup pada pekan ini selengkapnya di bawah.

• Penyebab MPL S12 Week 2 Tidak Tayang, Cek Hasil Playoff ESL Snapdragon Pro Series Season 3 MLBB SEA