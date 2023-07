Materi Soal Bahasa Inggris Kelas 5 SD Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban Halaman 10 dan Halaman 11

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak isi materi soal dan kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 5 SD Kurikulum Merdeka Halaman 10 dan 11.

Pada materi soal bahasa Inggris Kelas 5 SD Halaman 10 dan 11 siswa diminta mengisi jawaban pada gambar.

Ada 4 gambar mewakili 4 pertanyaan.

4 pertanyaan ini dilengkapi dengan kunci jawaban sd.

Adanya kunci jawaban memudahkan siswa dalam mengerjakan soal.

Berikut kunci jawaban bahasa Inggris Kelas 5 SD Kurikulum Merdeka disadur dari beragam sumber.

Halaman 10 dan 11

Look and Answer

Look at the pictures and answer the following questions.

1. What is Lili eating?

2. What does Cici want?

3. What is Pak Udin eating?

4. What is Bu Neneng eating?

