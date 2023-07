Materi Bahasa Inggris Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka, Link Download Buku Paket Semester 1 dan 2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Inilah link download materi Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka untuk Kelas 10 SMA sederajat.

Pembelajaran Bahasa Inggris, secara umum ditujukan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris yang berterima, baik secara lisan maupun tulisan.

Pengetahuan dan keterampilan itu sejalan dengan tuntutan saat ini yang mengharuskan peserta didik mengakses dan berkomunikasi menggunakan moda berbeda pada saat bersamaan. Dengan kata lain, pembelajaran

Bahasa Inggris pada Buku Siswa disemangati motivasi untuk menumbuhkembangkan literasi multimodal yang menjadi literasi penting abad ini.

Secara khusus, pembelajaran Bahasa Inggris ditujukan untuk memampukan peserta didik mengidentiikasi konteks penggunaan teks, menjelaskan organisasi dan pengembangan ide, menganalisis makna baik tersurat maupun tersirat, mengelaborasi pendapat dengan kata dan ungkapan yang berterima, mendemonstrasikan komunikasi yang efektif, merancang teks dan menghasilkan teks, dan mendesiminasikannya melalui media pilihan mereka.

Selengkapnya materi Bahasa Inggris Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka Semester 1 dan 2 adalah:

Semester 1 Theme: Sports

Chapter 1 Great Athletes

Instructional Objectives

Questions to Think About

Chapter Review

Relection

Assessment

Enrichment

