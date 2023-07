FAKTA Pop Up Virus saat Buka Aplikasi BCA Mobile Viral Media Sosial.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemberitahuan Pop Up berupa virus muncul saat membuka aplikasi BCA Mobile menjadi Berita Viral hari ini Rabu 26 Juli 2023.

Media sosial diramaikan dengan unggahan berisi tangkapan layar yang menampilkan pop up virus dengan latar belakang tampilan awal aplikasi BCA Mobile.

Dalam unggahan itu, tampak pop up Picsart bertuliskan "1 viruses found. Please remove them immediately".

Pop up itu juga menyebutkan adanya virus Trojan yang bisa menyebabkan perangkat dapat dikendalikan melalui aplikasi jarak jauh tanpa persetujuan pemilik.

Selanjutnya, terdapat pilihan "Quit App" dan "Delete".

"Jika M-Banking kamu muncul seperti ini, jgn sekali" di klik utk hapus virus, karna saldo kamu akan terkuras. Biarkan sehari atau 2 hari kemudian tampilan virus nya akan hilang dg sendirinya & M-Banking akan bisa dibuka kembali. Dapat dari WAG betulkah ini @HaloBCA @BankBCA??," tulis akun ini dalam unggahannya.

Tanggapan BCA

Coporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F Haryn mengimbau kepada nasabah BCA untuk berhati-hati.

Menurutnya, nasabah yang mengalami kendala itu agar tidak melakukan klik apa pun yang muncul pada pesan tersebut.

Ia meminta agar nasabah BCA melakukan instal aplikasi melalui layanan resmi.

"BCA senantiasa mengimbau nasabah setia untuk selalu waspada saat melakukan instal aplikasi di luar PlayStore, AppleStore atau store resmi lainnya, serta melakukan update software perangkat smartphone terbaru," kata Hera dalam keterangan tertulisnya, Senin 24 Juli 2023.

Selain itu, nasabah juga diharapkan untuk tidak memberikan data apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak mana pun.

Data-data tersebut seperti PIN, one time password (OTP), password, response KeyBCA, dan Card Verification Code (CVC) atau Card Verification Value (CVV).

Bukan aplikasi resmi