Kapolres Kubu Raya Dampingi Pelaksanaan Audit Kinerja Tim Itwasum Polri Tahap II TA 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Kapolres Kubu Raya AKBP Arief Hidayat, S.H, S.I.K, mendampingi Tim Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri melaksanakan Audit Kinerja Itwasum Polri tahap II TA 2023 di Aula Polres Kubu Raya Jl. Mayor Aliayang Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kubu Raya, Kalbar, Jumat 21 Juli 2023 pukul 09.00 Wib.

Tampak hadir Tim Itwasum Polri yang pimpin Itwil II Itwasum Polri Brigjen Pol Drs. Sjamsul Sidiq, M.H, Irbidjemen Opsnal I selaku Ketua Sub Tim A dan pemeriksa Bidopsnal Polri Kombes Pol Guritno Wibowo, S.I.K, S.H, M.Si, Auditor Itwil II selaku Sekretaris Tim merangkap Sekretaris Sub Tim A dan pemeriksa Bidgarkeu Polri Kombes Pol Tato, P. Suyono, S.I.K, M.Si, Irbidjemen SDM I Itwil II selaku Anggota Sub Tim A dan pemeriksa Bid SDM Polri Kombes Pol Drs. Rudy Mulyantoko, Irbidjemen Logistik Itwil II selaku Anggota Sub Tim A dan pemeriksa Bidlogistik Kombes Pol Drs. Eko Iswantono, M.M, Auditor Itwil II selaku Anggota Sub Tim A dan pemeriksa Bidlogistik Kombes Pol Muhammad Darwis, S.I.K, M.Si, dan Auditor Kepolisian Madya Tk.II selaku Anggota Sub Tim A dan pemeriksa Bidopsnal Kombes Pol Subandi, S.I.K., M.H.

" Pelaksanaan Audit Kinerja Tahap II oleh Tim Itwasum Polri Tahap II TA 2023 meliputi aspek pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dan tata kelola yang bersih di Lingkungan Polres Kubu Raya, Polres Landak dan Polres Kapuas Hulu," kata Kapolres Kubu Raya AKBP Arief Hidayat melalui Kasubsi Penmas Aiptu Ade saat dikonfirmasi Minggu 23 Juli 2023.

Ade menerangkan, " Kegiatan Audit Kinerja Itwasum Polri ini rutin dilaksanakan demi mewujudkan tata kelola yang baik (Good Governance) dan tata kelola yang bersih (Clean Government) mulai tingkat Polda hingga Polres/Ta jajaran, demikan juga yang dilakukan di Polres Kubu Raya, Polres Landak dan Polres Kapuas Hulu yang di dilaksanakan di Aula Mapolres Kubu Raya," terangnya.

“Pengawasan dari Itwasum Polri ini merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mengontrol kinerja dan aktivitas unit organisasi Polri, sesuai dengan tugas pokok dan rencana kerja masing-masing fungsi dilaksanakan secara intensif yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan kebocoran keuangan negara, sehingga tujuan pemerintahan yang bersih dan tata laksana yang baik dapat terwujud.” tegasnya.