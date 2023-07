Itwasum Polri Audit Kinerja Tahap II Terkait Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian di Polres Sanggau

Humas Polres Sanggau

Tim Audit Kinerja dari Itwasum Kombes Pol Guritno Wibowo, S.I.K, SH, M.Si, Irbidjemen Opsnal I selaku ketua Sub Tim A dan pemeriksa Bid SDM Kombes Pol Tato P. Suyono, S.I.K, Auditor Itwil II selaku sekertaris tim merangkap sekertaris Sub Tim A dan pemeriksa Bid Garkeu Kombes Pol Drs. Rudy Mulyantoko, Irbidjemen SDM I Itwil II selaku anggota Sub tim A dan pemeriksa Bid Garkeu Kombes Pol Drs. Eko Iswanto, MM, Irbidjemen Logistik Itwil II selaku anggota sub tim A dan pemeriksa Bid Logistik Kombes Pol Subandi, S.I.K, Auditor Itwil II selaku Anggota Sub Tim A dan pemeriksa Bid Obsnal Kombes Pol Muhammad Darwis, S.I.K, M.Si, Auditor Itwil II selaku Anggota Sub Tim A dan pemeriksa Bid Logistik melakukan pemeriksaan Senpi di Polres Sanggau, Kamis 20 Juli 2023