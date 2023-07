TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek live Tinju Dunia George Kambosos Jr vs Maxi Hughes Minggu 23 Juli 2023 dimana dalam artikel ini.

Duel perebutan sabuk IBO ini akan berlangsung di Firelake Arena, Shawnee, Amerika Serikat.

Tinju Dunia ini diagendakan berjalan selama 12 ronde.

George Kambosos Jr vs Maxi Hughes sendiri bakal disiarkan langsung oleh Tv Online ESPN, ESPN Deportes, dan ESPN+.

Adapun Jam Tayang Tinju Dunia ini adalah pada pukul 10 malam ET/7 malam PT.

Dengan demikian maka untuk di Indonesia dapat disaksikan sekitar pukul 10.00 WIB.

Untuk menonton di ESPN, ada biaya berlangganan yang harus digelontorkan.

Untuk ESPN+ adalah $9,99/bulan atau $99,99/tahun.

Di Australia, pertarungan dapat dibeli melalui Main Event atau Kayo PPV, seharga $39,95.

Bagi George Kambosos Jr, ini adalah duel comeback setelah dua kali dipermak Devin Haney.

Sedangkan bagi Maxi Hughes ini adalah satu diantara pertahanannya untuk sabuk IBO.

Tale of The Tape George Kambosos Jr vs Maxi Hughes

George Kambosos Jr (20-2, 10 KO)

Alias: Ferocious