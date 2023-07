Profil Sabda Sadewa Baadillah, Siswa SMAN 1 Pontianak yang Terpilih Jadi Anggota Paskibraka Nasional

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sabda Sadewa Baadillah (16), siswa SMAN 1 Pontianak terpilih menjadi salah satu anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di Istana Merdeka mewakili Provinsi Kalimantan Barat.

Ia terpilih bersama Theresia Novennia Decianty asal SMA PL Santo Yohanes Ketapang

Sabda Sadewa Baadillah dan Theresia Novennia Decianty berhasil menyisihkan ribuan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat yang ikut seleksi.

Kini keduanya tengah dalam masa karantina di Jakarta.

Nanti keduanya bersama seluruh anggota paskibra lainnya akan melakukan prosesi istimewa pengibaran Sang Saka Merah Putih pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan ke-78 pada 17 Agustus 2023 mendatang di hadapan Presiden dan tamu setingkat menteri lainnya.

Sabda menceritakan dirinya dapat terpilih sebagai Paskibra Nasional adalah berkat segenap latihan fisik dan mental yang ia tekuni.

“Mulai latihan tingkat sekolah setiap Sabtu, meliputi fisik, mental serta baris-berbaris. Untuk bisa mewakili sekolah, kami melalui beberapa seleksi di antaranya lari, push up, sit up, back up dan baris-berbaris," ucapnya Rabu 19 Juli 2023.

"Setelah melalui seleksi itu, sepuluh orang terpilih mewakili sekolah untuk tingkat kota. Saya mewakili kota diutus untuk mewakili provinsi,” terang pelajar yang hobi berolahraga Taekwondo itu.

Sabda tidaklah sendiri, perjuangannya mendapat dukungan dari orang lain di sekitarnya.

Saat ditanya tentang sosok berpengaruh buat dirinya, Sabda menjawab dengan yakin yaitu kedua orang tua, kemudian senior, pelatih serta guru pembina.

Bagi Sabda, mereka itulah yang melengkapi perjuangan selama seleksi hingga bisa berprestasi sebagai Paskibra.

Sabda memiliki cita-cita yang mulia yakni ingin membela bangsa dan negara dengan mengabdi menjadi taruna Akademi Militer.

Bukan tanpa alasan, melainkan orang tua kandung Sabda sendiri merupakan seorang anggota TNI.

“Saya ingin menjadi taruna Akmil, karena bapak saya juga seorang anggota,” ujarnya.