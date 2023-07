Materi Bahasa Inggris Kelas 1 SD Kurikulum Merdeka, Link Download Buku Paket Semester 1 dan 2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah link download materi Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka untuk Kelas 1 SD sederajat

Pelajaran Bahasa Inggris untuk peserta didik SD secara Nasional masih belum merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan.

Oleh sebab itu sekolah yang memutuskan untuk menambah pelajaran bahasa Inggris kepada muridnya harus mengembangkan berbagai kebutuhan pengajarannya sendiri. Sekolah harus mengembangkan silabus, materi ajar dan evaluasinya, serta pengembangan gurunya.

My Next Words adalah produk dari hasil kajian cermat secara praktis maupun teoretis. My Next Words disusun berdasarkan observasi dan pengalaman empirik pengajaran bahasa Inggris di berbagai wilayah di Indonesia.

• Materi PPKN Kelas 1 SD Kurikulum Merdeka, Link Download Buku Paket Semester 1 dan 2

Singkat kata untuk mengenalkan bahasa Inggris di SD diperlukan silabus dan materi yang disusun sesuai dengan konteks peserta didik dan sekolah di Indonesia pada umumnya.

Tujuan yang tercantum dalam silabus harus dapat diwujudkan dalam materi ajar yang akan memampukan peserta didik menggunakan bahasa Inggris dan dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya.

My Next Words disusun guna memenuhi tujuan utama pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar yaitu memampukan peserta didik untuk berinteraksi dengan orang lain, baik guru maupun teman-temannya.

Sebagaimana kaidah perolehan bahasa, maka kemampuan mendengar dan merespon harus diutamakan pada tahap awal di kelas rendah.

Setelah peserta didik dapat secara otomatis merespon bahasa yang dikenalkan secara lebih otomatis, guru dapat mulai mengenalkan reading dan writing yang juga harus interaktif.

My Next Words dikembangkan dengan model yang mengawali pengenalan bahasa secara kontekstual. Melalui bahasa pengantar guru yang sesuai diharapkan setiap aktivitas pada tahap awal menarik perhatian peserta didik.

Kemudian diikuti dengan praktik terbimbing agar peserta didik percaya diri dan baru diikuti oleh latihan menggunakan bahasa secara lebih bebas oleh peserta didik.

• Materi Matematika Kelas 1 SD Kurikulum Merdeka, Link Download Buku Paket Semester 1 dan 2

Selengkapnya materi Bahasa Inggris Kelas 1 SD Kurikulum Merdeka Semester 1 dan 2 adalah:

Semester 1

1. How are you?