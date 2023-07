Soal Sumatif Bahasa Inggris Kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 dan Kunci Jawaban Soal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek kumpulan soal sumatif bahasa Inggris Kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1.

Soal berupa pilihan ganda sejumlah 30 pertanyaan.

Masing-masing pertanyaan memiliki kunci jawaban SMP.

Adanya kunci jawaban memudahkan siswa melakukan latihan belajar.

Latihan belajar akan membuat siswa percaya diri dalam mengisi soal ulangan.

Simak soal bahasa Inggris Kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 dan kunci jawaban yang disadur dari beragam sumber.

[Cek Berita dan informasi kunci jawaban SMP klik di Sini]

• Soal Sumatif Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 dan Kunci Jawaban Soal

1. How many contests are there in the text?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Jawaban: B

2. “They have to wear and perform the traditional costumes”. The underlined word refers to ...

A. winners of the contest

B. prizes

C. traditional costumes

D. a couple of boy and girl

Jawaban: D

3. Also, there will be an English Speech competition. The synonym of the underlined word is ...