Cek Pulsa Indosat Ooredoo Melalui beberapa Langkah Mudah dan Sederhana, Ada Hadiah Internet Gratis?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Siapa disini yang masih bingung untuk mengecek pulsa?

Jika kamu pengguna kartu Indosat, berikut Tribun Pontianak akan memberikan penjelasan mengenai beberapa cara untuk mengecek pulsa Indosat.

Jangan bingung lagi, cara mengecek kartu Indosat mudah dan sederhana saja kok.

Kamu perlu setiap waktu untuk mengecek pulsa guna melihat pulsa juga masa aktif kartu agar tidak kena blokir oleh pihak Indosat.

Dengan memahami cara melakukan pengecekan pulsa Indosat, pengguna dapat memantau dan mengelola penggunaan pulsa mereka dengan lebih baik, menghindari kehabisan pulsa yang tidak terduga, dan memanfaatkan layanan telekomunikasi Indosat secara lebih efektif.

• Bawa Indosat Bertumbuh untuk Memberdayakan Indonesia, Vikram Sinha Meraih CEO of The Year 2023

Maka, untuk tahu lebih jauh, simak penjelasaan berikut ini.

Cara Cek Pulsa Indosat

1. Cara Cek Pulsa Indosat di *123#

Cara pertama cek pulsa indosat yaitu di *123#. Simak ulasannya berikut:

- Buka aplikasi panggilan atau menu dial up.

- Ketik *123# lalu tekan OK.

- Tunggu sampai muncul menu pop up yang akan memberikan informasi sisa pulsa yang Anda miliki besera dengan masa aktif dari kartu tersebut.

2. Cek Pulsa Indosat di *363*

Cara cek pulsa indosat selanjutnya yaitu dengan *363*. Simak langkah-langkahnya berikut ini.

- Buka aplikasi panggilan.

- Ketik *363# dan klik OK atau Yes.

- Tunggu sampai menu pop up muncul.

- Setelah itu pilih menu opsi info.

- Lalu pilih opsi cek pulsa.

- Anda bisa lamgsung melihat sisa pulsa yang Anda miliki beserta dengan masa aktifnya.

• Aplikasi BRImo Permudah Bayar Iuran BPJS Kesehatan Dengan Metode M-banking, Perhatikan Caranya!

3. Cara Cek Pulsa Indosat Ooredoo melalui SMS