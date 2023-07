Juara Tinju Dunia Divisi Daud Yordan Menjilat Ludah Sendiri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Juara Tinju Dunia divisi Daud Yordan yakni Teofimo Lopez menjilat ludah sendiri.

Pasalnya Teofimo Lopez batal dari pensiun.

Padahal pemegang sabuk WBO ini telah menegaskan pensiun saat berhasil mengalahkan Josh Taylor pada 10 Juni 2023.

Adapun alasan dari Teofimo Lopez pensiun saat itu karena ada hal yang masih ingin dikejarnya.

Dengan berada di Tinju Dunia, Teofimo Lopez mnegatakan ia tak akan bisa mencapai.

"Saya punya banyak ide," katanya.

"Saya memiliki banyak hal dalam pikiran untuk olahraga tinju.

Dan saya benar-benar tidak dapat melakukan itu jika saya selalu berlatih di gym dan mempersiapkan pertarungan atau pertarungan lain yang akan datang.

Jadi saya benar-benar hanya fokus pada hal itu. tugas sekarang." tambah Teofimo Lopez.

Tak hanya melalui siaran ESPN, Teofimo Lopez juga memposting diakun media sosialnya jika akan pensiun.

"What a relief! Retired at the Top. Thank you Boxing for the amazing life you’ve provided for myself and my entire loved ones!," tulis akun Instagram @teofimolopez.

Namun ternyata baru saja sebulan pernyataan pensiun itu dilontarkan, Teofimo Lopez melalui timnya mengaku siap untuk naik ring.

Teofimo Lopez petinju yang sempat memutuskan pensiun diusia 25 tahun (Instagram @teofimolopez)

Padahal ia telah menyerahkan sabuk juaranya kepada Presiden WBO, Francisco Valcarcel.

Walaupun telah diserahkan, Francisco Valcarcel mengaku tetap terbuka untuk Teofimo Lopez.