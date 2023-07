Sultan Emang Beda, Raffi Ahmad Pecah Rekor Transaksi Rp 7 Miliar di 7.7 Shopee Live Bombastis Sale

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar tentang presenter dan juga artis Raffi Ahmad menjadi selalu menarik perhatian publik terlebih bagi para pengemarnya.

Terbaru Raffi Ahmad sukses memecahkan rekor omzet penjualan live streaming pada gelaran kampanye 7.7 Shopee Live Bombastis Sale, Jumat 7 Juli 2023.

Selama 12 jam nonstop, Raffi berhasil mencatatkan nilai transaksi hampir Rp 7 miliar.

Suami Nagita Slavina tersebut pun mengucapkan terima kasih kepada Sobat Shopee, panggilan pengguna Shoppe karena telah berpartisipasi dengan menonton sesi Live Bareng Toko Papa Raffi di Shopee Live 12 Jam.

Adapun Shopee Live 12 Jam merupakan bagian dari puncak kemeriahan kampanye 7.7 Shopee Live Bombastis Sale.

• ULTIMATUM Raffi Ahmad dan Mama Amy ke Syahnaz Soal Perselingkuhan, Jeje Govinda Istimewa

“Total jualannya TokoPapaRaffi hampir Rp 7 miliar. Nih, aku kasih liat ya sini sini sini. Tuh liat nih, Wuuuhuuuw top mantap is the best!!!

Alhamdulillah, banget hampir 7 milyaaaarr, aduh makasih banyak ya guysss. Terima kasih terima kasih terima kasih.

Belanja di Shopee Live paling murah pastinya di Shopee, udah gitu Shopee Live juga Semua Diskon 50 persen!

Shopee emang TOP MANTAP IS THE BEST,” kata Raffi Ahmad dikutip dari unggahan video di akun Instagram @raffinagita1717, Senin, 10 Juli 2023.

Pada puncak kampanye 7.7 Shopee Live Bombastis Sale, pengguna setia Shopee yang juga merupakan penggemar setia dari RANS tampak antusias berpartisipasi dalam rangkaian sesi livestream.

Antusiasme Sobat Shopee tersebut bukan tanpa alasan.

Selama melakukan sesi live, Raffi aktif berinteraksi dengan pengguna Shopee. Sautan-sautan, seperti “Toko Papa Raffi Emang Paling Affordable!”, “Toko Papa Raffi Emang Paling Bombastis”, serta “Checkout Checkout Checkout”, pun dilontarkan Raffi agar Sobat Shopee tertarik menyelesaikan transaksi.

Ayah dari Rafathar Malik Ahmad tersebut juga antusias menjelaskan deskripsi produk, membacakan komentar, serta menjawab pertanyaan dari pengguna Shopee.

Interaksi tersebut, ditambah promo yang disediakan, membuat Raffi sukses berada di urutan puncak Top Shopee Live Streamers serta mencatatkan rekor omzet di Shopee Live.