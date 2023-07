Rilis Buku Beyond the Story, BTS Luncurkan Karya 10 Tahun Perjalanan Karirnya yang Bikin Takjub

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Siapa yang tak kenal dengan anggota dan member Idol K-Pop asal Korea Selatan yaitu BTS.

Menjadi idola banyak orang di seluruh dunia, BTS sukses dan berhasil mengembangkan karirnya di industri musik.

Lagu-lagunya juga menjadi hits sebagai musik Pop paling populer yang didengarkan dari belahan dunia lainnya.

Merayakan hari jadi selama 10 tahun berkarier, boy grup BTS luncurkan sebuah buku bertajuk 'Beyond The Story'.

Buku 'Beyond the Story' ini sendiri berisi sejarah lisan yang dilalui oleh BTS selama 10 tahun berkarier sebagai idol K-Pop.

Buku ini juga membahas tentang fenomena globalisasi K-pop.

Terutama BTS, di mana anggotanya RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V, dan Jungkook, yang pernah mengunjungi Gedung Putih untuk membahas isu rasial terhadap orang Asia-Amerika di Amerika Serikat.

Seperti diketahui, buku 'Beyond The Story' ini sendiri ditulis oleh jurnalis Myeongseok Kang dan para anggota BTS.

Ya, buku ini awalnya hanya terbit dalam bahasa Korea.

Namun untuk para ARMY Internasional (penggemar BTS) tidak perlu khawatir, karena buku perjalanan karier BTS ini sudah ada edisi terjemahan dalam bahasa Inggris yang diterbitkan oleh Flatiron yang dipimpin oleh Anton Hur bekerja sama dengan Clare Richards dan Slin Jung.

Nantinya dalam buku tersebut akan berisi bagaimana boy grup yang berisi 7 orang yang terdiri dari RM, J-Hope, Suga, Jin, V, Jimin, dan Jungkook ini menjalani kehidupan bermusik sejak sebelum debut mereka dari agensi kecil yang dianggap sebelah mata dan diremehkan, hingga menjadi grup K-pop paling berpengaruh di dunia.

Tak perlu khawatir akan cepat selesai, karena buku ini mencakup sekitar 7 chapter.

Ketujuh chapter tersebut, di antaranya 'Chapter 1: Seoul', 'Chapter 2: Why We Exist', 'Chapter 3: Love, Hate, ARMY', 'Chapter 4: Inside Out', 'Chapter 5: A Flight That Never Lands', 'Chapter 6: The World of BTS', dan 'Chapter 7: We Are'.

Dilansir dari akun Instagram @panncafe pada Rabu 12 Juli 2023 buku yang telah terbit pada 9 Juli lalu telah mendapatkan pujian yang luar biasa dari para penggemar dan pujian publik.