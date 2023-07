Soal Tes Masuk SMP/MTs dan Kunci Jawaban Lengkap Untuk Masuk Sekolah Favorite

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal tes masuk SMP/MTs tahun ajaran baru yang masih menggunakan sistem tes.

Soal Tes Masuk SMP/MTs

1. (560 - (-145) - n = -85. Nilai n adalah ...

a. 790

b. -790

c. 705

d. -705

Jawaban : A

2. Jumlah dua bilangan prima adalah 12.345. hasil kali kedua bilangan tersebut

adalah …

a. 24.668

b. 24.686

c. 26.486

d. 26.686

Jawaban : B

3. Umur Rudi 9 tahun 11 bulan 21 hari, sedangkan umur Andi 12 tahun 3 bulan 14 hari. Jumlah umur Rudi dan Andi adalah …

a. 21 tahun 3 bulan 5 hari

b. 22 tahun 3 bulan 5 hari

c. 22 tahun 2 bulan 5 hari

d. 21 tahun 2 bulan 5 hari

Jawaban : B

4. A garment company requires 130 meters of fabric to create 40 pieces of clothing. if available 312 meters of cloth, how many pieces of clothing that can be made ...

a. 92 pieces

b. 94 pieces

c. 96 pieces

d. 98 pieces

Jawaban : C

5. Bilangan 2.457 jika ditulis ke dalam bilangan Romawi adalah …

a. MCMXLIII

b. MMCDLVII

c. MMCLVII

d. MMMDLII

Jawaban : B

6. Jika hari ini hari Senin, 2012 hari yang akan datang jatuh pada hari …

a. Kamis

b. Rabu

c. Selasa

d. Senin

Jawaban : A

7. Jika dua buah dadu digulingkan sebanyak 36 kali, maka peluang memperoleh mata dadu berjumlah 7 adalah …

a. 6 kali

b. 8 kali

c. 10 kali

d. 12 kali

Jawaban : A

8. Weight ratio Santi, Annisa, and Rina is 7: 6: 8. if weight Rina 12 kg heavier than the Annisa. then the amount of weight loss is the third child ...

a. 116 kg

b. 126 kg

c. 135 kg

d. 140 kg

Jawaban : B

9. Hasan bekerja di sebuah perusahaan memperoleh upah kotor dalam sebulan Rp. 800.000,00 dengan pajak penghasilan 18 persen. Upah bersih yang diterima Hasan dalam satu tahun adalah …

a. Rp. 11.200.000,00

b. Rp. 7.200.000,00

c. Rp. 9.350.000,00

d. Rp. 7.872.000,00

Jawaban : D