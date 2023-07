Soal Sumatif Bahasa Inggris Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 dan Kunci Jawaban Soal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal sumatif bahasa Inggris Kelas 8 SMP MTs Kurikulum Merdeka Semester 1.

1. I am busy right now. I ... breakfast.

A. am have

B. am having

C. having

D. have

2. I just want to stay at home. I don’t want to go out because ...

A. it is raining

B. the sun is shining nicely

C. the flowers are blossoming

D. it is beautiful inside

3. What should the students do when the classroom is dirty ( kotor )?

A. go to the libarary

B. listen teh music

C. clean the classroom

D. reading book

4. Teacher : You can wash your hand at the back yard of the school

Students : Sir, What is wash in Bahasa Indonesia?

Teacher : oh it is . . . . in Indonesia