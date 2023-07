25 Soal Sumatif Bahasa Inggris Kelas 2 Ulangan Semester 1 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal-soal Bahasa Inggris kelas 2 SD/MI berikut ini untuk mengasah kemampuanmu.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum untuk mengasah kemampuan dalam menghadapi ujian semester.

Pahami setiap soal yang ada selanjutnya berikan jawabanmu.

Perbanyak latihan soal untuk meningkatkan kompetensimu.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 2 SD/MI.

(Lengkap soal dan kunci jawaban ulangan kelas 2 SD klik link)

Soal Bahasa Inggris Kelas 2:

1. This – book – is – my

Urutkan dengan benar kalimat di atas.

a. This is book my

b. Is my book this

c. This book is my

d. This is my book

Jawaban : d

2. Nabila adalah temanku

Bahasa inggris dari kalimat di atas adalah ….

a. Nabila is my teacher

b. Nabila is my friend

c. Nabila is your friend

d. Nabila is your sister

Jawaban : b

3. Saya suka belajar

Bahasa inggris dari kalimat diatas adalah ….

a. I like aple

b. I like study

c. I like football

d. I like my school

Jawaban : b

4. Bahasa inggris dari buku adalah ….

a. Bag

b. Book

c. Pencil

d. Case