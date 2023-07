25 Contoh Soal Sumatif PJOK Kelas 2 Ulangan/Ujian Semester 1 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kumpulan soal ulangan PJOK kelas 2 SD/MI berikut ini.

Ada 25 contoh soal ulangan maupun penilaian harian yang dapat dijadikan sebagai bahan belajar.

Pahami setiap pertanyaan yang ada selanjutnya sandingkan hasil belajarmu dengan kunci jawaban yang ada.

Perbanyak latihan soal untuk memperkaya wawasanmu.

Semakin banyak kamu latihan soal maka semakin besar peluang soal-soalnya keluar.

Selain soal PJOK dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 2 SD/MI.

Soal PJOK Kelas 2:

1. Gerakan mamutar lengan berguna malatih otot.....

a. tangan

b. bahu

c. kaki

Jawaban : a

2. Gerakan push up untuk melatih....

a. kecepatan

b. kelenturan

c. kekuatan

Jawaban : c

3. Posisi kaki waktu push up adalah...

a. bengkok

b. lurus

c. ditekuk

Jawaban : b

4. Berdiri satu kaki sikap awal kaki....

a. rapat

b. kangkang

c. ditekuk

Jawaban : a

5. Pada gerakan lompat katak lompatan dilakukan dengan......

a. dua kaki

b. satu kaki

c. tangan

Jawaban : a

6. Gerakan lari dan menolak melatih otot......

a. kaki

b. lengan

c. leher

Jawaban : a