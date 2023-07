Soal Matematika KSM MI Lengkap Kunci Jawaban Ikuti Kompetesi Sains Madrasah Ibtidaiyah 2023/2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal Matematika KSM MI dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan diri.

Sehingga cocok sekali dipergunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran.

Guna mendapatkan gambaran dan referensi untuk menghadapi soal-soal KSM.

Makanya, jangan sampai dilewatkan untuk mengikuti seluruh soal yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal Matematika KSM MI

1. Amir mengaji al Quran mulai dari surat al Fatihah, lalu hari berikutnya surat an Nisa, lalu hari berikutnya surat al A'raf, dan selanjutnya meneruskan pola ini. Ahmad mengaji al Quran mulai surat al Fatihah, lalu hari berikutnya surat al Maidah, lalu hari berikutnya surat at Taubah, dan selanjutnya meneruskan pola ini. Jika Amir memulai mengaji pada hari Jumat, sedangkan Ahmad memulai pada satu hari berikutnya, maka surat yang akan mereka baca pada hari yang sama adalah…

A. Yunus

B. Yusuf

C. Ar-Ra’d

D. Ibrahim

Jawaban : C

2. Aku adalah himpunan surat pada juz 30 yang banyak ayatnya. Jika dibagi dengan 2, 3, dan 6, maka akan bersisa 1. Di antara surat-surat berikut yang bukan anggotaku adalah…

A. QS At Thariq

B. QS Al Alaq

C. QS Al Infithar

D. QS Al A'la

Jawaban : A

3. Diberikan bilangan bulat yang tidak lebih dari 30 dan tidak kurang dari 10. Bilangan tersebut bukan bilangan genap, bukan bilangan prima dan bukan bilangan yang habis dibagi 3. Bilangan tersebut sama dengan banyak ayat pada surat…

A. As Syam

B. Al Inshiqaq

C. At Thariq

D. Al Infithar

Jawaban : B