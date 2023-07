Contoh Soal Sumatif Bahasa Inggris Kelas 3 Ulangan Semester1 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kumpulan soal ulangan Bahasa Inggris kelas 3 SD/MI terbaru.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum dalam artikel ini untuk mengasah kemampuanmu.

Cermati setiap pertanyaan yang ada selanjutnya sandingkan dengan kunci jawaban.

Semakin banyak kami benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik akan materi tersebut.

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 3 SD/MI.

(Lengkap soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 3 SD/MI klik link)

Soal Bahasa Inggris Kelas 3:

1. The example of solid object is…

a. Cooking oil

b. Shampoo

c. Oxygen

c. Book

Jawaban : D

2. “ Melt “in Indonesian language is…

a. Mencair

b. Membeku

c. Menguap

d. Mengembun

Jawaban : A

3. “Obligation “ in Indonesian language is…

a. Hak

b. Kewajiban

c. Kesehatan

d. Menjaga

Jawaban : B

