Soal Sumatif SKI Kelas 7 MTs Kurikulum Merdeka Semester 1 dan Kunci Jawaban Sejarah Kebudayaan Islam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat kumpulan contoh soal sumatif SKI Kelas 7 MTs Semester 1 Kurikulum Merdeka.

Kumpulan contoh soal Sejarah Kebudayaan Islam berupa pilihan ganda sebanyak 30 pertanyaan dan essay 5 pertanyaan.

Soal pilihan ganda dan essay dilengkapi kunci jawaban Mts.

Siswa dapat belajar secara mudah dengan bantuan kunci jawaban.

Lakukan latihan belajar secara terus menerus untuk mendapatkan hasil terbaik.

Berikut ini soal sumatif SKI Kelas 7 MTs Kurikulum Merdeka Semester 1 dan kunci jawaban yang disadur dari beragam sumber.

[Cek Berita dan informasi kunci jawaban SMP klik di Sini]

• Soal Sumatif Qur’an Hadits Kelas 7 MTs Kurikulum Merdeka Semester 1 dan Kunci Jawaban SMP

1. Peristiwa bersejarah yang terjadi pada tahun ke 8 Hijriyah sebagi akibat dari pelanggaran kaum kafir Quraisy terhadap perjanjian Huadaibiyah adalah ...

A. Perang Badar

B. Perang Khandak

C. Fahtu Makkah

D. Bai’at Aqobah I

C

2. Apa yang dimaksud dengan Haji Wada’?

A. Haji Pertama Rasulullah Saw.

B. Haji Kedua Rasulullah Saw.

C. Haji Terakhir Rasulullah Saw.

D. Haji Mabrur

C

3. Haji Wada’ yang dipimpin oleh Rasulullah Saw. terjadi pada tahun...

A. 10 H

B. 11 H

C. 8 H

D. 20 H