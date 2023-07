Soal Sumatif Bahasa Inggris Kelas 5 Ulangan UTS Semester 1 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal dan jawaban Bahasa Inggris kelas 5 SD/MI terbaru.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester.

Cermati dan pahami soal-soal Bahasa Inggris yang dirangkum dalam artikel ini.

Berikan jawabanmu serta sandingkan dengan kunci jawaban yang ada.

Jika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan maka kami bisa meminta bantuan pada guru.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 5 SD/MI.

(Lengkap soal dan kunci jawaban soal ulangan kelas 5 klik link)

Soal Bahasa Inggris Kelas 5:

1. Choose the correct sentence!

A. I read a newspaper C. Newspaper I readed

B. I newspaper read D. Readed newspaper I

Jawaban : A

2. My body is health make me ....

A. sad C. happy

B. tire D. boring

Jawaban : C

3. The opposite of tall is ....

A. small C. tall

B. high D. short