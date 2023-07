45 Soal Latihan Kompetisi Sains MI Lengkap Kunci Jawaban KSM Sains Madrasah Ibtidaiyah 2023/2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal KSM IPA MI terbaru 2023 yang bisa dijadikan pembelajaran untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi KSM.

Seluruh soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat dijadikan pembelajaran.

Serta memudahkan siswa atau peserta KSM untuk belajar tentang apa saja yang kemungkinan soal yang akan diterima dalam KSM.

Untuk itu, pastikan seluruh soal diikuti dengan seksama sebagai pembelajaran.

Guna meningkatkan pemahaman kita terhadap materi soal KSM tahun 2023/2024.

Soal KSM IPA 2023

1. Pernyataan berikut yang bukan merupakan ciri bioma tanpa pohon adalah…

A. Keanekaragaman fauna rendah

B. Curah hujan tahunan sangat tinggi

C. Lapisan tanah bagian bawah membeku secara permamnen (Permafrost)

D. Fauna yang ada umumnya berbulu dan memiliki lapisan lemak yang tebal

Jawaban : B

2. Berikut faktor yang dapat membantu tumbuhan untuk dapat menyerap karbondioksida dengan cepat adalah…

A. Pola perlekatan daun pada batang

B. Jumlah klorofil pada daun

C. Luas permukaan daun yang besar

D. Bagian mesofil daun yang tebal

Jawaban : C

Baca juga: Soal Kompetisi Sains IPA MA Terbaru dan Kunci Jawaban Ikuti KSM Tingkat Madrasah Aliyah 2023/2024

3. Berikut tahapan yang benar pada pembentukan urin di ginjal adalah ...

A. Filtrasi - Osmosis - Augmentasi

B. Filtrasi - Reabsorbsi - Augmentasi

C. Reabsorbsi - Augmentasi - Osmosis

D. Augmentasi - Reabsorbsi – Filtrasi

Jawaban : B

4. DPT ls a vaccine used to prevent...

A. Diphtheria

B. Polio

C. Typhus

D. Dysentery

Jawaban : A