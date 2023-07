Soal Kompetisi Sains IPA MA Terbaru dan Kunci Jawaban Ikuti KSM Tingkat Madrasah Aliyah 2023/2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut Soal KSM IPA Madrasah Aliyah (MA) sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan diri.

Setiap soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat memudahkan peserta untuk belajar.

Sehingga semakin dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan KSM dengan baik.

Seluruh soal menjadi rujukan untuk pembelajaran dan gambaran dalam mengikuti Kompetisi Sains Madrasah.

Makanya ikuti seluruh soal dengan seksama.

Pastikan seluruh soal diikuti dan dipahami, jadikan pembelajaran untuk melatih dan mengasah pemahaman terhadap soal-soal KSM.

Soal KSM IPA MA

1. Sebuah pondok pesantren di Jawa Barat menyimpan air pada sebuah tangki penampungan air berukuran besar untuk konsumsi sehari-hari

para santri. Tangki tersebut diketahui berbentuk silinder dengan diameter 6 meter dan tingginya 3,5 meter. Apabila rata-rata konsumsi air di pondok tersebut 3 liter tiap menitnya, hitunglah berapa tangki air (dalam angka bulat) yang dihabiskan pondok tersebut setiap tahunnya?

A. 4 tangki

B. 8 tangki

C. 16 tangki

D. 32 tangki

Jawaban : D

2. Beberapa surat di Al-Quran mengambil nama hewan yang ada di alam. Diantara nama surat di bawah ini, manakah hewan yang tidak memiliki sifat sosial?

A. Al Baqarah

B. An Nahl

C. An Naml

D. Al Ankabut

Jawaban : D