Tinju Dunia Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois Dijadwalkan Berlangsung di Polandia

Kolase Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois. Duel keduanya dijadwalkan Agustus 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2023 di Polandia.

Adalah Stadion Wroclaw atau Tarczynski Arena Wroclaw, Polandia menjadi venue duel 12 ronde ini.

Daniel Dubois merupakan pemegang sabuk WBA reguler kelas berat.

Sedangkan Oleksandr Usyk merupakan pemegang sabuk WBA Super, sehingga pemenang ini akan menjadi juara WBA sejati.

Namun tak hanya itu, Oleksandr Usyk juga menyertakan sabuk IBF, IBO dan WBO miliknya pada pertarungan ini.

Namun demikian, Perwakilan dari Promosi K2 dan Promosi Queensberry yang mewakili Oleksandr Usyk dan Daniel Dubois belum mau berkomentar.

Baca juga: Ngeri! Hasil Tinju Dunia Vergil Ortiz Jr Buat Para Lawan Roboh Dibawah 10 Ronde

Pada pertarungan ini, Oleksandr Usyk berhak mendapatkan $6.042.750 atau 75 persen dari tawaran pemenang sebagai pemegang gelar 'Super' WBA.

Sementara itu, Daniel Dubois dan timnya berhak atas bayaran $2.014.250 tertinggi dalam kariernya per standar 25 persen sebagai titlist sekunder yang memperebutkan sabuk superior.

Oleksandr Usyk sendiri terakhir kali bertarung menghadapi Anthony Joshua pada Agustus 2022.

Pertarungan ini awalnya ditargetkan untuk 12 Agustus tetapi mundur dua minggu bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Ukraina yakni 24 Agustus.

Tale of The Tape Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois

Daniel Dubois (19-1, 18 KO)

Alias: 'Dynamite'

Hometown: Greenwich, London, United Kingdom