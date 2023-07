Rekor Tinju Dunia Errol Spence Jr Tak Sempurna, 6 Nama Gagalkan Kemenangan KO The Truth

TINJU DUNIA - Wajah Yordenis Ugas (kanan) babak belur saat duel unifikasi WBC, IBF dan WBA menghadapi Errol Spence Jr, di Stadion AT&T, Arlington, Amerika Serikat (AS), Minggu 17 April 2022 pagi WIB. Errol Spence menang TKO di ronde 10.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut Rekor Tinju Dunia Errol Spence Jr dalam artikel ini.

Errol Spence Jr merupakan satu diantara petinju yang bersinar dikelas welter.

Petinju berjuluk The Truth itu mempunyai rasio KO 78,57 persen.

Dari 28 pertarungan profesionalnya, Errol Spence Jr berhasil membukukan seluruh kemenangan.

22 diantara kemenangan Errol Spence Jr berhasil dengan KO.

Total ada 6 nama yang berhasil menahan pukulan dari Errol Spence Jr.

Baca juga: Pencapaian Mengerikan Tinju Dunia Terence Crawford Dirusak 9 Nama yang Gagal Dibuat KO

6 nama itu hanya kalah angka usai ronde yang dijadwalkan tuntas.

Errol Spence Jr sendiri kini memegang sabuk IBF, WBA dan WBC.

Lalu siapa saja 6 nama yang berhasil menahan Errol Spence Jr dan tak merasakan KO?

1. Luis Torres

Luis Torres menjadi nama pertama yang berhasil menahan gempuran Errol Spence Jr.

Duel tersebut terjadi pada 2 Maret 2013.

Berlangsung di Our Lady of the Lake University Gym, San Antonio, Tinju Dunia ini berakhir 4 ronde.

Errol Spence Jr hanya berhasil menang angka pada pertarungan yang dipimpon Ellis Johnson.