Promo Makanan di Restoran 6 Juli 2023, Nikmati McD Burger King Pizza Hut KFC Solaria Hokben A&W

Saat ini ad banyak promo makanan lainnya, namun menu-menu yang ditawarkan dengan harga hemat dan terjangkau

Apalagi banyak promo makanan mulai dari promo makanan Burger King, promo makanan McDonalds, promo makanan KFC, promo makanan Hokben, promo makanan Solaria, promo makanan Pizza Hut, promo makanan A&W, dan banyak promo makanan lainnya.

Inilah selengkapnya promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Kamis 6 Juli 2023:

promo makanan KFC

Kapan bisa dapet 7 AYAM KFC CUMAN 93RB-AN* aja? Jawabannya adalah HARI INI!

Tiap hari Kamis waktunya kamu buat seru-seruan bareng menu #TheBestThursday! Yuk bawa pasukan kamu untuk serbu promonya sekarang ke KFC terdekat sekarang juga

Syarat dan Ketentuan:⁠

- Promo #TBT berlaku hanya di setiap hari Kamis.⁠

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, home delivery, aplikasi KFCku dan aplikasi marketplace.⁠

⁠- Bisa memilih ayam Crispy, O.R., atau Mix (Crispy + O.R.).⁠

- Ayam terdiri dari 4 potongan besar dan 3 potongan kecil.⁠

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠

- Harga aplikasi marketplace berbeda sesuai dengan kebijakan aplikasi.⁠

promo makanan Pizza Hut