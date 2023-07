Tim Tszyu Dapat Durian Runtuh dari Tinju Dunia Canelo vs Jermell Charlo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tim Tszyu mendapatkan durian runtuh dari Tinju Dunia Canelo vs Jermell Charlo.

Pasalnya satu diantara sabuk juara yang dipegang oleh Jermell Charlo berpeluang untuk dicopot.

Tim Tszyu yang merupakan pemegang sabuk WBO Interim atau sementara pun diuntungkan.

Anak dari Kostya Tszyu itu pun berpeluang untuk diangkat menjadi juara penuh.

Terlebih Tim Tszyu terus menunjukan konsistensi dan peningkatan saat Jermell Charlo batal menghadapinya Januari 2023.

Tim Tszyu menang TKO ronde kesembilan yang mengesankan dari Tony Harrison pada bulan Maret.

Kemudian ia mengalahkan Carlos Ocampo dalam satu ronde di bulan Juni.

Presiden WBO Francisco Valcarcel pun memberi kode jika sabuk juara Jermell Charlo akan dilucuti.

"Charlo bisa memasuki ring (menghadapi Canelo, red) sebagai juara, tetapi di sana dia bukan lagi juara (di 154, red). Jika kita mencabut gelar Jermell, Tim Tszyu menjadi juara penuh, kata Presiden WBO yang akrab disapa Paco itu dilansir dari ESPN.

Seperti diketahui, Canelo julukan Saul Alvarez dan Jermell Charlo dijadwalkan untuk berduel pada September 2023 ini.

Kedua Juara Tak Terbantahkan itu akan bersaing dikelas 168 Pon.

Dengan demikian maka sabuk juara dan label Undisputed Canelo dipertaruhkan.

Jermell Charlo sendiri merupakan Juara Tak Terbantahkan dikelas 154 pon atau Super Welter.

Petinju Australia Tim Tszyu bereaksi setelah melakukan pukulan telak kepada petinju AS Tony Harrison selama pertarungan gelar dunia kelas welter super WBO mereka di Qudos Bank Arena di Sydney pada 12 Maret 2023. Tim Tszyu berpeluang diangkat penuh menjadi juara WBO (Saeed KHAN / AFP)

Tale of the Tape Canelo vs Jermell Charlo