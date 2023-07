Soal Sumatif Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 dan Kunci Jawaban Soal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat kumpulan soal sumatif bahasa Inggris Kelas 7 SMP / MTs Semester 1 Kurikulum Merdeka.

Soal berisi kunci jawaban SMP pada masing-masing pertanyaan.

Siswa dapat menggunakan soal dan kunci jawaban ini sebagai referensi.

Latihan belajar diperlukan untuk meningkatkan kemampuan siswa.

Temukan jawaban dari buku teks sesuai kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Berikut ini soal bahasa Inggris Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 dan kunci jawaban yang disadur dari beragam sumber.

• Soal IPA Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, Kunci Jawaban Uji Kemampuan Tentang Suhu Bab 3 Halaman 91

[Cek Berita dan informasi kunci jawaban SMP klik di Sini]

1. Rudi: I’m Rudi ...

Ani: My name is Ani.

A. Nice to meet you

B. What’s your name?

C. See you later

D. Thank you

Answer: B

2. Arrange the following sentences into a good dialogue.

1) Hello, Dewi!

2) Hello, Mr. Hartawan. Nice to meet you.

3) His name’s Hartawan.

4) Nice to meet you, Riska.

5) Hi, Riska.

6) Riska, this is my father.

A. 5–1–4–3–2–6

B. 5–1–3–6–2–4

C. 5–1–6–3–2–4

D. 5–1–2–3–6-4