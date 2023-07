Daftar Pebalap MotoGP Paling Banyak Jatuh Lengkap Statistik Kecelakaan MotoGP 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Melihat statistik kecelakaan musim MotoGP 2023 saat ini menunjukkan dari 416 jatuh di semua kelas sejauh ini, 166 berada di "kelas utama".

Marquez bersaudara dan Joan Mir paling sering terjatuh.

166 jatuh dicatat dalam statistik kecelakaan resmi untuk kelas MotoGP di delapan Grand Prix pertama sebelum jeda musim panas, rata-rata 20,75 per balapan akhir pekan.

Bagaimanapun, jumlah kecelakaan turun dibandingkan dengan kuartal pertama musim ini.

Sebab di lima Grand Prix pertama dengan format baru, rata-rata ada 22,8 kali jatuh per akhir pekan MotoGP .

Namun, kelas premier akan tetap menjadi kategori dengan kecelakaan terbanyak di tahun 2023.

[Cek berita dan artikel MotoGP klik di sini]

• Daftar Pebalap MotoGP 2023 yang Alami Cedera! Siapa Paling Parah?

Di kelas Moto2 telah terjadi 124 kecelakaan sejauh musim ini dan bahkan di kelas entri kejuaraan dunia Moto3 yang sering sibuk, pengendara lebih jarang jatuh, sejauh ini 126 kali.

Sebagai perbandingan, angka kecelakaan selama 20 kali Grand Prix musim 2022 total 335 kecelakaan di MotoGP rata-rata 16,7 per event, 428 di Moto2 21,4 per event dan 343 di Moto3 17,5 per event.

Sudah 14 jatuh oleh Marc Marquez

Pebalap pabrikan Repsol Honda terpukul paling keras di bagian pertama musim 2023.

Pendatang baru Joan Mir memimpin daftar raja jatuh yang memalukan sampai jarinya terluka di Mugello pada lari menuruni bukit kedua belas selama enam balapan akhir pekan dan kemudian naik ke dan termasuk Assen gagal.

Rekan setimnya Marc Marquez menyusul ketidakhadiran Joan di Sachsenring dengan lima kali jatuh serius dalam waktu sekitar 40 jam.

Di TT Belanda, juara dunia delapan kali itu mengalami kejatuhan 13 dan 14 musim di FP2 dan Q1.