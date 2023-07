Jam Tayang Liga 1 Indonesia 2023 Live Hari Ini Persija Jakarta vs PSM Makassar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwal lengkap dengan jam tayang Liga 1 Indonesia 2023 pekan perdana yang berlanjut Senin 3 Juli 2023.

Ada empat partai yang akan tersaji hari ini di antaranya ada partai big match antara Persija Jakarta kontra PSM Makassar.

Adapun partai pembuka akan tersaji pertandingan antara Persik Kediri vs Borneo FC dan Rans Nusantara vs Persikabo 1973.

Sejumlah pertandingan tersebut dapat disaksilan live Indosiar dan vidio.

Terdapat dua laga yang akan kickoff pada pukul 15.00 WIB dan dua partai sisanya kickoff pada pukul 19.00 WIB.

Laga yang kickoff pada 15.00 WIB nanti antara lain Persik Kediri vs Borneo FC dan Rans Nusantara vs Persikabo 1973.

Macan Putih, julukan Persik, akan menjamu lawannya dari Samarinda, Borneo FC, di Stadion Brawijaya, Kediri pada pukul 15.00 WIB.

Adapun Rans Nusantara akan menghadapi perlawanan dari Persikabo 1973 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada waktu yang bersamaan.

Sementara itu, laga Liga 1 hari ini yang kick off pada malam nanti terdiri atas PSIS Semarang vs Bhayangkara FC dan Persija vs PSM Makassar.

Laskar Mahesa Jenar yang akan didukung penuh oleh Panser Biru di kandang akan meladeni perlawanan dari Bhayangkara FC besutan Emral Abus di Stadion Jatidiri, Semarang, pada pukul 19.00 WIB.

Pada waktu yang bersamaan, Persija Jakarta asuhan Thomas Doll akan menjalani partai besar nan klasik di pekan perdana Liga 1 musim ini.

Tim berjulukan Macan Kemayoran tersebut akan menjamu sang juara bertahan Liga 1 musim lalu, PSM Makassar, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Adapun klasemen sementara di puncaki oleh Barito Putera, diikuti Persebaya, Dewa United dan PSS Sleman dengan raih masing-masing tiga poin.

Berikut di bawah ini adalah jadwal lengkap dari Liga 1 pada Senin 3 Juli 2023 ini.