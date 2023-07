50 Soal Ekonomi Kelas 10 Kurikulum Merdeka Ulangan/Ujian Sumatif UTS Semester1 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal ulangan sumatif semester 1 pelajaran Ekonomi kelas 10 SMA/SMK hingga MA terbaru berikut.

Soal Ekonomi Kelas 10:

1. Di Indonesia, lembaga keuangan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu….

a. bank dan pegadaian

b. bank dan asuransi

c. asuransi dan pegadaian

d. bank dan lembaga keuangan bukan bank

e. bank dan otoritas jasa keuangan

Jawaban: d

2. Berikut ini regulasi yang berkaitan dengan tugas bank umum adalah….

a. UU No. 22 Tahun 1999

b. UU No. 10 Tahun 1992

c. UU No. 23 Tahun 1999

d. UU No. 10 Tahun 1998

e. UU No. 22 Tahun 1998

Jawaban: d

3. Simpanan di bank dan penarikannya dapat dilakukan dengan perantara cek , ATM, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah pembukuan disebut….

a. cek

b. giro

c. deposito

d. transfer

e. kliring

Jawaban: b

4. Tujuan jangka pendek bank adalah….

a. memenuhi cadangan minimum

b. mencari laba

c. menetapkan kebijakan moneter

d. mengawasi bank

e. memajukan perekonomian

Jawaban: e

5. Berikut ini adalah jenis-jenis bank.

1) Bank pemerintah.

2) Bank swasta.

3) Bank umum.

4) Bank sentral.

5) BPR.

Dari pernyataan di atas yang termasuk bank menurut fungsinya adalah….

a. 1, 2, dan 3,

b. 1, 2, dan 5

c. 1, 3, dan 4

d. 2, 3, dan 5

e. 3, 4, dan 5