Soal Sumatif Bahasa Inggris Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Semester 1 dan Kunci Jawaban Soal

Cek contoh soal sumatif bahasa Inggris Kelas 6 SD MI Semester 1 Kurikulum Merdeka.

Soal berupa pilihan ganda dan soal isian.

Masing-masing soal disertai kunci jawaban sd.

Soal dan kunci jawaban ini bisa saja keluar maupun tidak saat ulangan sekolah.

Siswa dapat tetap berlatih untuk meningkatkan kemampuan.

Peningkatan kemampuan akan mempengaruhi nilai siswa nantinya.

Berikut ini soal bahasa Inggris Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Semester 1 disadur dari beragam sumber.

The dialogue below is for questions number 1-5.

Dinda : Do you have … (1) pencil or pen?

Zarif : Yes, … (2). I have pencils.

Dinda : How … (3) pencils do you have?

Zarif : I have four pencils

Dinda : … (4) you lend me one of your pencils, please?

Zarif : … (5). Here it is.

Dinda : Thank you so much.

1. a. many

b. any

c. much

d. little

2. a. I do not

b. I does not

c. I does

d. I do

3. a. many

b. any

c. much

d. some

4. a. sure

b. would

c. please

d. what