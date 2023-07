Soal Ulangan Sumatif UTS Agama Islam Kelas 8 Semester 1 Kurikulum Merdeka 2023 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal dna kunci jawaban ulangan Agama Islam kelas 8 berikut ini.

Adapun contoh soal ulangan yang dirangkum dalam artikel ini adalah bahan belajar menghadapi ujian yang berlangsung.

Soal-soal yang ada hanya sbeagia bahan belajar baik ulangan harian maupun UTS serta UAS.

Perbanyak latihan soal untuk meningkatkan kompetensimu.

Semakin banyak kamu latihan soal maka semakin banyak pengetahuan yang didapatkan.

Selain soal Agama Islam atau PAI dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 8 SMP/MTs baik kurikulum merdeka maupun K13.

(Lengkap soal dan kunci jawaban ulangan SMP kelas 8 klik link)

Soal PAI Kelas 8:

1. Berikut ini para Rasul penerima suhuf, kecuali….

a. Nabi Ibrahim As.

b. Nabi Ismail As.

c. Nabi Musa As.

d. Nabi Idris As.

Jawaban: b

2. Kumpulan wahyu Allah Swt yang disampaikan kepada para Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup disebut….

a. Shuhuf

b. Kitab

c. Zabur

d. Injil

Jawaban: b