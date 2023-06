Latihan Soal KSM IPA MI dan Kunci Jawaban Terbaru Soal Sains Madrasah Ibtidaiyah 2023/2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal KSM IPA MI Tahun 2023/2024 sebagai panduan untuk belajar dan menambah wawasan dan pengetahuan.

Untuk mempersiapkan diri sebagai peserta KSM yang akan menghadapi sejumlah soal dan pertanyaan dalam KSM.

Kompetensi Sains Madrasah MI terdapat pada tingkat kabupaten dan propinsi.

Seluruh soal sudah terdiri soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban sehingga memudahkan peserta untuk belajar.

Soal KSM IPA MI 2023

Baca juga: 40 Soal KSM IPA Madrasah Ibtidaiyah MI 2023/2024 Lengkap Kunci Jawaban Terbaru Soal Sains MI

1. Ketika melakukan gerakan takbiratul ihram, sendi yang paling berperan adalah…

A. Sendi putar

B. Sendi engsel

C. Sendi peluru

D. Sendi pelana

Jawaban : B

2. “Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan.” (QS An Nahl: 8). Berdasarkan ayat tersebut, pernyataan berikut yang TIDAK tepat adalah…

A. Bagal adalah keturunan dari hasil persilangan kuda betina dengan keledai jantan

B. Hasil persilangan sesame bagal menghasilkan keturunan seragam

C. Bagal memiliki punggung melengkung seperti kuda sehingga dapat ditunggangi

D. Bagal halal dikonsumsi dan kulitnya dapat dijadikan perhiasan aksesoris

Jawaban : B

3. When an object is given a force of 30 N, it will accelerate at 3 m/s2. If the object is given a force of 55 N, the magnitude of the object’s acceleration is… m/s2.

A. 2,0

B. 3,3

C. 4,2

D. 5,5

Jawaban : D