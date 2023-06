30 Soal Bahasa Inggris Kelas 11 SMA-MA dan Kunci Jawaban Terbaru Tahun Ajaran 2023/2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut sejumlah soal Bahasa Inggris Kelas 11 SMA-MA sebagai panduan dalam belajar.

Untuk meningkatkan kemampuan dan mengasah pemahaman siswa terhadap materi belajar.

Setiap soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat menambah wawasan siswa dalam belajar.

Untuk itu, ikuti seluruh soal dengan seksama untuk meningkatkan pengalaman dan pemahaman dalam menjawab soal ulangan sekolah.

Baik itu ulangan semester atau harian.

Baca juga: Soal Sumatif PLBJ Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Semester 1 dan Kunci Jawaban Soal

Soal Bahasa Inggris Kelas 11

1. Damie: What’s going on? You look saD. Tell me, I know that you are having a trouble.

Dean: My father has a debt, avery big debt and we must pay it next week.

Damie: Oh my God, that’s very baD.

Dean: Yeah, I know it ….. so I will not be so sad

A. I wish my father didn’t have that big debt

B. I wish my father would not had that big debt

C. I wish my father had not that big debt

Jawaban : A

2. Jeni: Sevi, what do you think of the cake I bake?

Sevi: it’s really delicious! I love it

Jeni: yes!

From the dialogue above, Jeni is…

A. Asking for an opinion

B. Giving opinion

C. Requesting for attention

Jawaban : A

3. Ema: So what do you think of my singing?

Neta: it’s really good, but I suggest to try singing in a high tune.

Ema: thanks, NetA.

From the dialogue above, Neta is….