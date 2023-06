Yamaha Motor dan Yamaha Musik Buka Grand Filano Jingle Competition di Event Java Jazz 2023. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berlandaskan semangat “Two Yamahas, One Passion” yang semakin kuat, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (PT YIMM) bersama PT Yamaha Musik Indonesia Distributor (PT YMID) kembali hadir meramaikan event Java Jazz 2023 pada 2 – 4 Juni 2023.

Selama event berlangsung, seluruh pengunjung dapat menikmati pameran kolaborasi Yamaha sekaligus menyaksikan langsung dua motor terbaru kategori Classy Yamaha yaitu Grand Filano Hybrid Connected dan Fazzio Hybrid Connected sekaligus melakukan aktivitas permainan menarik di booth Yamaha.

Bertepatan dengan pembukaan event Java Jazz 2023, Yamaha resmi kembali menggelar Grand Filano Jingle Competition mulai 2 Juni 2023 - 2 September 2023.

Selain menghadirkan wadah untuk berkreativitas dalam bidang musik dan video, kompetisi jingle tahun kelima ini membuktikan konsistensi kolaborasi Yamaha dalam mendukung pengembangan bakat musisi Indonesia.

“Kehadiran YIMM dan YMID di ajang festival music Java Jazz 2023 merupakan wujud dari konsistensi semangat “Two Yamahas One Passion” yang telah berjalan selama 9 tahun terakhir sejak 2014. Melalui semangat yang semakin kuat, kami berkomitmen untuk berkolaborasi dalam memberikan sebuah pengalaman yang menyenangkan atau “Excitement Feeling” kepada konsumen. Dengan mengusung tema “Experience 2 Yamahas” di event Java Jazz 2023, kami berupaya memberikan konsumen pengalaman menarik dengan kehadiran inovasi produk sepeda motor dan alat musik yang saling berdampingan di booth Yamaha, serta dengan berbagai kegiatan menarik yang dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup dan juga eksistensi diri mereka. Salah satunya dengan menyelenggarakan kembali event Jingle Competition dimana Yamaha Grand Filano Hybrid Connected kami highlight sebagai bintang utama-nya. Kedepannya semangat ini akan terus kami tingkatkan sehingga dapat menghasilkan semakin banyak aktivitas menarik selaras perkembangan tren gaya hidup saat ini, sekaligus semakin mendekatkan produk-produk sepeda motor dan alat musik Yamaha kepada masyarakat Indonesia. Selamat menikmati jalannya press conference dan festival music Java Jazz 2023,” tutur Dyonisius Beti, Presiden Direktur & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing.

Meningkatnya kualitas peserta Jingle Competition dengan jutaan impresi positif dari para konsumen pada media sosial Yamaha selama 4 tahun terakhir, memotivasi Yamaha Motor dan Yamaha Musik untuk kembali menghadirkan Grand Filano Jingle Competition.

Yamaha Motor dan Yamaha Musik Buka Grand Filano Jingle Competition di Event Java Jazz 2023. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Melalui aktivitas ini Yamaha berupaya merangkul seluruh karakter konsumen yang berbeda dalam menjalani gaya hidup semakin berkelas bersama produk Classy Yamaha terbaru, yaitu Yamaha Grand Filano Hybrid Connected yang memiliki beragam keunggulan menyesuaikan kebutuhan gaya hidup baru mulai dari sisi desain yang mewah, teknologi terbaru Blue Core Hybrid, fitur Y-connect, serta fitur lainnya yang canggih seperti TFT Sub Display.

Hal ini diharapkan dapat semakin membangkitkan semangat dan kreativitas anak bangsa dengan tren baru yang semakin berkelas.



Juri Utama dan Hadiah Kompetisi

Selain membawa produk unggulan di kelasnya, Grand Filano Jingle Competition juga menggandeng seorang musikus ternama Indonesia, Yovie Widianto sebagai juri utama yang sudah berpengalaman dan berkecimpung di dunia musik Indonesia.

Setiap karya musik yang masuk akan dilakukan penilaian oleh juri utama dan tim Yamaha hingga mendapatkan karya terbaik.

Hasil karya musik terbaik dari para pemenang jingle competition akan disebarkan melalui media promosi Yamaha seperti Iklan TVC, Challenge, Konten Media Social, dan lainnya. Selain itu, Yamaha juga menyediakan total hadiah puluhan juta rupiah untuk hasil karya terbaik pilihan juri dan tim Yamaha, diantaranya :

Juara 1 : 1 Unit Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected LUX Version + 1 Unit Yamaha Arranger Workstation PSR-SX900 + Uang Tunai Senilai Rp 7,000,000,- + Trophy

Juara 2 : 1 Unit Yamaha Fazzio Hybrid-Connected NEO Version + 1 Unit Yamaha Drum Elektrik DTX 452K + Uang Tunai Senilai Rp 5,000,000,- + Trophy

Juara 3 : 3 Set Yamaha Apparel + 1 Unit Yamaha Acoustic Gitar FX400 + Uang Tunai Senilai Rp 5,000,000,- + Trophy

Selain pemenang utama, Yamaha turut mengapresiasi karya anak bangsa yang menarik melalui Spesial Awards dengan hadiah menarik seperti :

Yamaha Motor President Award : Uang Tunai Rp 3.500.000 dan Trophy

Yamaha Musik President Award : Uang Tunai Rp 3.500.000 dan Trophy

Judges Special Award : Uang Tunai Rp 3.500.000 dan Trophy

Mekasnime Kompetisi

Seluruh masyarakat Indonesia dapat mengikuti Grand Filano Jingle Competition ini dengan beberapa langkah mudah, diantaranya :

Buatlah LIRIK dan LAGU dengan Video Kreatif bertemakan "The Next Level of Your Life" (Be an Inspiration to move forward to the next level of your life) dengan mandatori lirik "Grand Filano Hybrid Connected, The Next Level of Your Life, Classy Yamaha"

Durasi Video Kreatif Maksimum 2 MENIT

Peserta wajib menggunakan alat musik Yamaha dalam video

Video kreatif memiliki bobot penilaian 10 persen dari total 100 % dan Peserta tidak harus menggunakan motor Grand Filano Hybrid-Connected dalam Video Kreatif. Please be Creative.

Unggah jingle video kreatif kamu ke media sosial INSTAGRAM atau YOUTUBE dimulai dari tanggal 2 Juni 2023 – 2 September 2022 pukul 23.59 WIB.

Mention dan Follow @yamahaindonesia & @yamahamusikid dan subscribe Youtube Channel Yamaha Motor Indonesia & Yamaha Musik ID .

& dan subscribe Youtube Channel Yamaha Motor Indonesia & Yamaha Musik ID . Peserta wajib menggunakan caption yang menarik dengan hashtag #FilanoJingleCompetition #GrandFilanoHybridConnected #TheNextLevelofYourLife #YamahaDay2023

Pajak Hadiah ditanggung oleh pemenang.

Seluruh hasil karya yang ikut serta dalam Grand Filano Jingle Competition menjadi milik PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing

Seluruh peserta wajib mengisi form pendaftaran melalui link www.bit.ly/filanojinglecompetition untuk secara resmi mendaftar pada Grand Filano Jingle Competition.

Jadi tunggu apalagi? Segera join the challenge dan Be The Next Level bersama Yamaha! Untuk informasi pendaftaran dan kompetisi selengkapnya dapat langsung email melalui filanojingle @yamaha-motor.co.id.