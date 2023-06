Soal Sumatif Bahasa Inggris Kelas 5 SD Kurikulum Merdeka Semester 1 dan Kunci Jawaban Soal.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek kumpulan soal sumatif Bahasa Imggris Kelas 5 SD / MI.

Contoh soal ini dirangkum untuk siswa Kelas 5 SD.

Soal berupa pilihan ganda materi Semester 1.

Siswa dapat berlatih dengan soal ini untuk mengikuti ulangan.

Soal dilengkapi kunci jawaban sehingga memudahkan siswa berlatih.

Berikut ini soal Bahasa Inggris Kelas 5 SD Kurikulum Merdeka Semester 1.

1. My mother have a brother. He is my ...

a. Brother

b. Uncle

c. Grand mother

Jawaban: b

2. Brother of my mother, is my ...

a. Sister

b. Brother

c. Uncle

Jawaban: c

3. Look at the picture!