38 Soal KSM Matematika MA 2023 dan Kunci Jawaban Soal Sain Madrasah Tahun Ini

Soal KSM Matematika MA Tahun 2023 lengkap dengan kunci jawaban.

Soal KSM sebagai pembahasan sebagai panduan untuk mengikuti Kompetisi Sains Madrasah dalam pelajaran matematika.

Setiap soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat memberikan pelajaran dan pengalaman.

Sehingga bisa mempersiapkan diri dengan matang serta terbiasa dengan soal-soal KSM yang akan dihadapi.

Soal KSM Matematika MA

1. Sebuah kotak berisi 85 spidol warna dengan rincian 38 hitam, 26 biru, 13 merah, dan 8 hijau. Farghani mengambil spidol dari kotak tanpa melihat warna spidol.

Jika r adalah banyak ayat dalam surah Al-Lail, maka banyak spidol paling sedikit yang harus diambil Farghani sehingga dia pasti memiliki minimal r spidol dengan warna yang sama adalah ….

A. 60

B. 61

C. 62

D. 63

Jawaban : C

2. Misalkan r adalah nomor urut surat Al-Anfal dalam kitab suci Al-Qur’an, s adalah nomor urut Al Mu'min dalam Asmaul Husna, dan t adalah nomor urut iman kepada rasul-rasul Allah SWT dalam rukun iman.

Terdapat r laki-laki dan s perempuan di kelas 10 MA Bustanul Ulum. Guru akan memilih tim cerdas cermat yang beranggotakan t orang. Peluang susunan tim dengan ketentuan minimal terdapat 2 perempuan dalam timnya adalah ….

A. 5/91

B. 25/143

C. 35/91

D. 85/143

Jawaban : D

3. Given a right-angled triangle KLM with the right angle at K, point N lies on KM, and point P lies on LM. If KP is perpendicular to LM and LN = NM = PM = h cm where h is difference between the number of pillars of Islam and the letters that rules as Idgham Bighunnah, then KM = …. cm.