Update Daftar Skuad Timnas Voli Putra Indonesia di Kejuaraan Asia AVC Challenge Cup 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut update daftar skuad Timnas voli putra Indonesia jelang tampil di AVC Challenge Cup 2023.

Kejuaraan terdekat yang akan diikuti Rivan Nurmulki Cs yakni AVC Challenger Cup 2023.

Timnas voli Indonesia akan menghadapi lawan berat di kawasan Asia.

PBVSI telah mengumumkan 18 pemain yang tergabung dalam pemusatan latihan yang digelar sejak 7 Juni 2023 lalu.

Sejatinya 18 pemain tersebut akan menjalani pelatnas untuk tiga event besar yakni AVC Challenge Cup di China Taipei 8-16 Juli 2023.

Kemudian Asian Men’s Volleyball Champions 2023 di Iran, 19-26 Agustus 2023.

Selanjutnya ada Asian Games di Hangzhou, Tiongkok, 23 September-8 Oktober 2023.

Untuk event terdekat tentunya dari 18 pemain akan ada 14 pemain yang akan menjadi masuk dalam skuad.

Para pemain mayoritas adalah skuad yang tampil di SEA Games 2023 Kamboja lalu.

Nama-nama pemain voli yang baru dipanggil tersebut, adalah Cep Indra Agustin, Jasen N Kilanta, Luvi Febrian, dan Amin Kurnia Sandy Akbar.

Satu pemain yang kembali dipanggil setelah di SEA Games 2023 lalu dicoret, adalah Irpan yang berposisi Libero.

Irpan merupakan andalan Indonesia di SEA Games 2021.

“Pemilihan pemain berdasarkan masukan dari tim pemilih, dan finalisasinya di pelatih, Mr Jeff Jiang,” kata Wakil Kepala Bidang Binpres PP PBVSI, Loudry Maspaitella, beberapa waktu lalu

Timnas voli putra Indonesia akan dipimpin oleh Jiang Jie pelatih asal Tiongkok yang berhasil mempersembahkan dua medali emas di SEA Games.

Daftar pemain putra Pelatnas Voli

1. Dio Zulfikri (setter)

2. M Malizi (midlle blocker)

3. Fahri S Putratama (Outside Hitter)

4. Boy Arnez (Outside Hitter)

5. Hendra Kurniawan (Midle Blocker)

6. Farhan Halim (Outside Hitter)

7. Irpan (libero)

8. Cep Indra Agustin (Midle Blocker)

9. Jasen N Kilanta (setter)

10. Luvi Febrian Nugraha (opposite)

11. Amin Kurnia Sandy Akbar ( Outside Hitter)

12. Doni Haryono ( Outside Hitter)

13. Nizar Julfikar ( setter)

14. Fahreza R Abhinaya ( Libero)

15. Hernanda Zulfi (Midlle blocker)

16. Rivan Nurmulki ( Opposite)

17. Yudha M Putra ( midle blocker)

18. Agil Angga Anggara ( outside hitter)

Pelatih : Jiang Jie

