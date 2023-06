30 Contoh Soal & Jawaban PJOK Kelas 2 Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 Kurikulum Merdeka Tahun 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan PJOK atau Penjaskes kelas 2 SD/MI semester 2.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester baik yang menggunakan kurikulum merdeka maupun K13.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada selanjutnya berikan jawabanmu.

Adanya kunci jawaban akan mempermudahmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Selain soal PJOK dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 2 SD/MI.

Ingat soal dan kunci jawaban yang ada dalam artikel ini hanya sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester.

Soal PJOK Kelas 2:

1. Permainan bulu tangkis sebaiknya dilakukan di......

a. Halaman

b. Ruangan tertutup

c. Lapangan

Jawaban :b

2. Berdiri sikap kapal terbang pandangan melihat ke.....

a. Ke depan

b. Ke kiri

c. Ke kanan

Jawaban :a

3. Gobak sodor termasuk olah raga nomor.....

a. Permainan tradisional

b. Permainan modern

c. Atletik

Jawaban :a

4. Gerakan push up melatih otot .......

a. Punggung

b. Kaki

c. Tangan

Jawaban :c

5. Gerakan push up untuk melatih....

a. kecepatan

b. kelenturan

c. kekuatan

Jawaban :c

6. Posisi kaki waktu push up adalah.....