20 Soal KSM Matematika MA 2023 Lengkap Kunci Jawaban Soal Sains Madrasah Aliyah

Berikut soal KSM Matematika MA 2023 sebagai pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman.

Untuk menghadapi KSM siswa bisa berlatih melalui soal yang terdiri dari pilihan ganda.

Sehingga cocok sekali sebagai pembelajaran untuk menambah pemahaman dalam materi belajar.

Maka dari itu ikuti seluruh soal untuk pengalaman dalam mempersiapkan diri mengahadapi soal sain madrasah.

Soal KSM Matematika MA 2023

1. Jumlah ayat-ayat Al-Qur’an dinomori sesuai urutannya dari awal, yaitu 1, 2, 3, …, 6236. Firman membaca semua ayat Al-Qur’an dengan nomor urut ganjil dimulai nomor urut 1. Saat jumlah nomor urut ayat yang dibaca Firman mencapai 2022^2, berarti Firman sampai di ayat …. pada surah Shad.

A. 70

B. 71

C. 72

D. 73

Jawaban : D

2. Harta kekayaan Pak Fauzan semakin meningkat. Harta yang dizakati pada tahun 1438 H sebesar x dan pada tahun 1439 H sebesar y. Tahun 1440 H diproyeksikan harta yang dizakati sebesar z sehingga x, y, dan z akan membentuk barisan geometri.

Ternyata harta yang perlu dizakati tahun 1440 H hanya sebesar z – Rp30.000.000,00 dan nilai harta 3 tahun tersebut membentuk deret aritmetika dengan jumlah Rp540.000.000,000. Zakat mal yang harus dikeluarkan Pak Fauzan pada tahun ini sebesar …

A. Rp48.000.000,00

B. Rp6.750.000,00

C. Rp6.000.000,00

D. Rp2.250.000,00

Jawaban : C

3. Islahul menyusun semua huruf A, I, L, O, Q, R, T, dan U dengan syarat tidak boleh ada huruf yang berulang sehingga diperoleh semua kata delapan huruf yang mungkin. Jika semua kata yang terbentuk diurutkan sesuai dengan urutan huruf alfabetis (dari A ke Z), maka kata QIROATUL berada pada urutan ke ….

A. 21290

B. 21291

C. 21292

D. 21293

Jawaban : C

4. Jika p adalah nomor urut Nabi Yusuf dalam 25 nabi/rasul yang wajib diketahui, maka peluang dua atau lebih angka akan muncul berurutan paling sedikit sekali dalam p kali pengetosan uang logam adalah ….

A. 1815/2048

B. 1904/2048

C. 1959/2048

D. 1993/2048

Jawaban : A

5. Rafiq mengikuti suatu ujian di sekolahnya. Rafiq diminta menyebutkan 3 nama berbeda secara berurutan, yaitu Sahabat, Tabi’in, dan Tabi’it Tabi’in.

Pada lembar , Rafiq diberi 8 pilihan: Ammar bin Yasir, Abu Darda’, Atha bin Abi Rabah, Imam an-Nawawi, Sufyan at-Tsauri, Hasan al-Basri, Imam Malik bin Anas, dan Sa’id bin Zaid. Peluang Rafiq menjawab dengan benar adalah ….

A. 3/112

B. 1/28

C. 1/21

D. 3/56

Jawaban : D

6. Sebuah kotak berisi 85 spidol warna dengan rincian 38 hitam, 26 biru, 13 merah, dan 8 hijau. Farghani mengambil spidol dari kotak tanpa melihat warna spidol.

Jika r adalah banyak ayat dalam surah Al-Lail, maka banyak spidol paling sedikit yang harus diambil Farghani sehingga dia pasti memiliki minimal r spidol dengan warna yang sama adalah ….

A. 60

B. 61

C. 62

D. 63

Jawaban : C

7. Misalkan r adalah nomor urut surat Al-Anfal dalam kitab suci Al-Qur’an, s adalah nomor urut Al Mu'min dalam Asmaul Husna, dan t adalah nomor urut iman kepada rasul-rasul Allah SWT dalam rukun iman.

Terdapat r laki-laki dan s perempuan di kelas 10 MA Bustanul Ulum. Guru akan memilih tim cerdas cermat yang beranggotakan t orang. Peluang susunan tim dengan ketentuan minimal terdapat 2 perempuan dalam timnya adalah ….

A. 5/91

B. 25/143

C. 35/91

D. 85/143

Jawaban : D

8. Diberikan suatu persamaan kuadrat: ax^2 + bx + 1 = 0 dengan a dan b anggota {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Banyaknya persamaan kuadrat tersebut yang tidak memiliki akar real sama dengan nomor urut surah …. dalam kitab suci Al-Qur’an.

A. Al-Hijr

B. An-Nahl

C. Al-Isra’

D. Al-Kahf

Jawaban : C

9. If k is the number of Asmaul Husna and t is the order of Al-Malik in the Asmaul Husna, the number of all factors from k^100t is ….

A. 180.000

B. 180.901

C. 360.000

D. 361.802

Jawaban : D

10. Jika n adalah nomor urut surah Yunus dalam kitab suci Al-Qur’an, maka banyaknya pasangan terurut bilangan bulat tak negatif (p, q, r, s) yang memenuhi p + q + r + s = n adalah ….

A. 84

B. 126

C. 10

D. 286

Jawaban : C