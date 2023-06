Soal Tes Masuk SMP 2023 dan Kunci Jawaban Lengkap Untuk Masuk Sekolah di Tahun Ajaran Baru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini sejumlah soal tes masuk SMP 2023 yang dapat dijadikan referensi.

Bagi sejumlah sekolah yang masih menerapkan tes ujian bagi calon siswa bisa dipelajari.

Setidaknya bisa menjadi pengetahuan umum yang dapat membantu meningkatkan wawasan.

Soal tes ini dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat dijadikan pembelajaran.

Inilah soal ujian masuk SMP 2023 yang dapat dijadikan pembelaran.

Soal Ujian Masuk SMP 2023

Baca juga: Politeknik Negeri Sambas Susun Rincian Tugas soal Penyempurnaan Tata Kelola Organisasi

1. Flexible, robust, and finely fibrous is characteristic of the tree …

a. Teak

b. Rose apple

c. Bamboo

d. Banana

Jawaban : D

2. Umur ayah 48 tahun dan umur ibu 40 tahun. Perbandingan umur ayah dan ibu adalah….

A. 6:5

B. 5:6

C. 1:7

D. 8:10

Jawaban : A

3. Umur Reni 12 tahun sedangkan umur Rini 36 tahun, perbandingan umur mereka adalah….

A. 3:17

B. 5:15

C. 2:6

D. 6:2

Jawaban : C