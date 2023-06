Profil Puteri Kampus Kalbar 2024 Anastasia Masnah, Ingin Jadi Role Model Generasi Muda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Termotivasi dari kesusksesan duta-duta yang memiliki prestasi, Anastasia Masnah memantapkan diri mengikuti ajang putera puteri Kalimantan Barat 2024 pada 28 Mei 2023.

Gadis kelahiran Gunung Benuah 28 September 2001 ini pun sukses menyabet gelar Puteri Kampus Kalimantan Barat 2024.

"Ini merupakan suatu perjalanan panjang yang benar-benar membentuk saya hingga seperti saat ini. Banyaknya dan ketatnya proses seleksi, karantina hingga grand final penetuan top 10 top 5 dan akhirnya terpilih menjadi putri kampus akan menjadi moment yang tak terlupakan bagi saya," ujar Anas Sabtu 24 Juni 2023.

Anas yang menjadi Staff Iventaris Komunitas Model Fisip Untan dan juga Ketua Pusat Konseling Remaja prestasi Bhayangkari memiliki sederet prestasi.

Diantara Best Favorite Colorfull 2020, Juara 7 Cewek Cowok Culture 2019, Best Catwalk Bintang Pelajar 2019, Best Catwalk Indonesian Model Award 2019 dan Juara 3 Indonesian Model Award 2019.

"Saat ini saya aktif di komunitas model fisip untan sebagai anggota dan staff iventaris. Aktif mengikuti kegiatan modeling yang terbaru tergabung dalam Putra Putri Kalbar dan sebagai mahasiswa aktif Universitas Tanjung Pura Pontianak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan sosiologi program studi pembangunan sosial," ujarnya.

Ingin Jadi Role Model

Diakui Anas keikutsertaannya dalam berbagai ajang, termotivasi dari duta-duta lainnya yang memiliki prestasi, dapat bertemu orang-orang hebat.

"Apalagi bisa ketempat-tempat yang tidak sembarangan orang bisa kesana dan tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Ketika saya melihat mereka dapat menjadi role model untuk orang lain saya juga berkeinginan menjadi seperti mereka, karna disaat saya melihat mereka menjadi panutan, pengajar, pembimbing, mentor dan lain-lain saya teringat dengan daerah saya," ujarnya.

Ia mengaku di daerahnya banyak anak-anak dan generasi muda yang memiliki potensi, tetapi mereka tidak ada yang memberdayakan.

"Oleh karena itu saya berusaha belajar menjadi seorang role model supaya dapat menjadi inspirasi dan ketika saya kembali saya bisa berbagi untuk membangun generasi muda," ujarnya.

Anas mengaku setiap orang yang berprestasi adalah inspirasi baginya. Hal ini dikarenakan dari orang hebat, ia melihat banyak menumbuhkan ide-ide dan terobosan.

"Tetapi diluar sosok penginspirasi terhebat bagi saya adalah kedua orang tua, bapak dan mama saya," ujarnya.

Perjalanan Jadi Juara