Face to face Tinju Dunia Carlos Adames vs Julian Williams

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek Hasil Tinju Dunia Carlos Adames vs Julian Williams Minggu 25 Juni 2023 melalui link yang tersedia dalam artikel ini.

Tinju Dunia Carlos Adames vs Julian Williams berlangsung di Armory, Minneapolis, Amerika Serikat.

Dijadwalkan 12 ronde, Tinju Dunia ini memperebutkan sabuk WBC Interim kelas menengah.

Duel sengit ini live di Tv Online Showtime Boxing.

Untuk dapat menyaksikannya, para pecinta Tinju Dunia mesti berlangganan.

Tribun Pontianak memberikan alternatif bagi para pecinta Tinju Dunia yang ingin mengikuti jalannya pertandingan.

Adapun alternatif yang dimaksud adalah link live hasil atau Live Score jalannya pertandingan.

Seperti diketahui, Tinju Dunia ini mulai pukul 22.30 ET yang jika dikonversikan dengan WIB, maka duel ini baru dapat disaksikan pada hari Minggu 25 Juni 2023 sekitar pukul 10.30 WIB.

Carlos Adames terakhir melawan Juan Macias Montiel pada bulan Oktober, menang dengan KO.

Sedangkan Julian Williams adalah mantan juara kelas menengah ringan terpadu, dan memenangkan pertarungan terakhirnya atas Rolando Wenceslao Mansilla.

Link live hasil atau Live Score Carlos Adames vs Julian Williams, KLIK DISINI

Link cek Hasil Carlos Adames vs Julian Williams, KLIK DISINI

Flayer Tinju Dunia Carlos Adames vs Julian Williams (PBC)

Tale of The Tape Carlos Adames vs Julian Williams

Carlos Adames (22-1, 17 KO)