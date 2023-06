Beringas! Wasit Hentikan Tinju Dunia Fernando Daniel Martinez vs Jade Borneo Dironde 11

Kolase Tinju Dunia Fernando Daniel Martinez vs Jade Borneo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Fernando Daniel Martinez vs Jade Borneo, Minggu 25 Juni 2023 harus dihentikan wasit pada ronde ke-11.

Pasalnya aksi Fernando Daniel Martinez yang beringas membuat Jade Borneo tak berdaya.

Hal tersebut pun membuat Pumita julukan petinju asal Argentina itu berhasil mempertahankan sabuk IBF kelas terbang super miliknya.

Berdasarkan penghitungan angka, Fernando Daniel Martinez juga tercatat unggul.

Juri Mike Fitzgerald 97-93, Jerry Jakubco 98-92 dan Zachary Young 97-93 semuanya memberikan angka kemenangan untuk Fernando Daniel Martinez.

Tinju Dunia Fernando Daniel Martinez vs Jade Borneo secara resmi dihentikan pada 29 detik awal memasuki ronde ke-11.

Baca juga: Didominasi Jepang! Inilah 5 Pemegang Gelar Tinju Dunia Divisi Terbang Super atua Fly Weight

Jade Borneo pun mengalami cedera yang cukup serius.

Pendarahan terjadi dari daun telinga kanannya yang robek.

Cedera itu didapatkan petinju kidal asal Filipina itu saat memasuki ronde ke-9.

Secara keseluruhan, Fernando Daniel Martinez memang tampil dominan.

Petinju asal Argentina itu terus bergerak maju dan tak memberikan banyak kesempatan kepada Jade Borneo.

Dengan ini, Fernando Daniel Martine memperpanjang rekor tak terkalahkannya.

Sedangkan bagi Jade Borneo ini menjadi kekalahan perdana baginya.

Baca juga: Hasil Tinju Dunia Joshua Franco vs Kazuto Ioka, 12 Ronde Tuntas! Sabuk WBA Berpidah ke Jepang

Tale of The Tape Fernando Daniel Martinez vs Jade Borneo